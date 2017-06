13. StaplerCup 2017: Die Gewinner stehen fest

Nürnberg - Am Samstag, den 24.6.2017 fand auf dem Gelände der Ernst Müller Fördertechnik die nordbayerischen Qualifikation für den 13. Deutschen StaplerCup statt. Insgesamt 132 Fahrer (darunter 4 Fahrerinnen) traten in mehreren Disziplinen gegeneinander an. Nur wer seinen Stahlring beim heißen Draht ins Ziel brachte und Bierkästen schnell stapelte, hatte die Chance ins Finale der besten 20 einzuziehen. Diese 20 Topfahrer, unter Ihnen viele alte Bekannte wie Herbert Leuci (zweimal Gewinner und 9x auf dem Podium) traten um die drei ersten Plätze an. Die wiederum berechtigen zur Teilnahme am bundesdeutschen Finale im Herbst in Aschaffenburg. Diesmal war auch wieder Jörg Klößinger, der fünffache Gewinner der Regionalmeisterschaft 2011-2014 und Titelverteidiger 2016 und Führende des Deutschen ChampionsRankings gekommen. Die Favoriten wurden durch den Vorjahreszweiten Maximilian Üblacker, den amtierenden Deutschen Meister komplettiert. http://staplercup.com/meisterschaften/champions-ranking.html

Der beste nordbayerische Staplerfahrer ist zum dritten Mal Herbert Leuci von der Samvardhana Motherson Innovative Autosystems B.V. & Co. KG; kurz „SMIA“ aus Michelau. Jörg Klößinger von der Helukabel GmbH, Windsbach wurde diesmal Zweiter. Klößinger gewann im direkten Duell mit 11 Sekunden Vorsprung vor Maximilian Üblacker junior vom gleichnamigen Schrotthandel in Flossenbürg. Aber zwei Unkonzentriertheiten kosteten ihn den Sieg und er verfehlte die vorgelegte Zeit von Leuci um 4 Sekunden. Damit wurde das Podium wieder wie 2014 und 2016 besetzt, die Favoriten haben sich demnach erwartungsgemäß durchgesetzt. Weil Üblacker als amtierender Deutscher Meister aufs Podium kam, ist der Viertplatzierte, Martin Wiede (ebenfalls Helukabel) auch für Aschaffenburg qualifiziert. Nordbayern schickt also 4 Fahrer zur Deutschen Meisterschaft.