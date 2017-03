138.580 Euro für die Initiative „1.000 x 1.000“

„Kein Mittelschüler ohne Ausbildung – und keine unbesetzten Lehrstellen in unserer Region!“ Das ist die Zielsetzung der Initiative „1.000 x 1.000“, an der sich bis heute 95 Unternehmen beteiligt haben. Das bisherige Spenden Ergebnis liegt bei insgesamt 138.580 Euro. Mit den Spenden, die zu 100 Prozent dem Projekt „Schüler-Power“ zugutekommen, werden der Ausbau und die langfristige Umsetzung von laufenden und neuen Projekten im Rahmen von „Schüler-Power“ finanziert. In den Startlöchern stehen zum Beispiel das Modell „Schüler-Power DIGITAL“ und das Gesundheitspräventions-Programm „Gesunde Schüler – gesunde Zukunft“. Hinter der im Oktober 2016 ins Leben gerufenen Jubiläums-Initiative „1.000 x 1.000“ stehen die Schüler-Power gGmbH, die VR Bank Nürnberg eG, die VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach eG und die VR meine Bank eG. Gemeinsam wollen die Initiatoren und Förderer 1.000 Unternehmen dafür gewinnen, Mittelschülern in der Region eine berufliche Zukunft zu ermöglichen. „Jeder Jugendliche ist einzigartig und hat eine tolle Basis für seine Zukunft verdient“, begründet Dirk Helmbrecht, Vorstandsvorsitzender VR Bank Nürnberg, sein Engagement. „Schüler-Power“ unterstützt gezielt diejenigen, die in unserer Gesellschaft eher benachteiligt sind. Was einer nicht allein schafft, schafft er mit „Schüler-Power“ und den VR Banken.“ Klaus Gimperlein, stellvertretender Vorstandsvorsitzender VR meine BankeG, ergänzt: „Weder Schüler, noch Schule, noch Unternehmen könnten allein auf die Beine stellen, was „Schüler-Power“ gelingt. Das ist auch das Grundprinzip von Genossenschaften. Deshalb passt das Thema zu uns.“ Das Projekt „Schüler-Power“ (DEFACTO X stiftung), dem die Initiative „1000 x 1000“ zugutekommt, wurde 2007 gestartet.