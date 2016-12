Der Juristenball Nürnberg am 13.Mai 2017

Unter der Schirmherrschaft des Präsidenten des Oberlandesgerichts sowie der Präsidenten der Rechtsanwalts- und Steuerberaterkammer Nürnberg wird es am 13. Mai 2017 nach Jahren erstmals wieder einen Juristenball in der Metropolregion Nürnberg geben. Der Ball findet in den wunderschönen Räumlichkeiten des Graf-von-Faber-Castell’schen Schlosses in Stein statt. Die Gäste betreten die Festetagen im 1. und 2. OG über das elegante Treppenhaus. In den Festsälen und einzelnen Salons befinden sich stilvoll eingedeckte Tische, im Ballsaal werden abwechselnd zwei Bands (Max Barnabas und sein Revueorchester sowie das Tanzorchester Flamingo) spielen. Daneben erwartet die Gäste eine Balldisco mit großer Bar, ein Loungebereich des Premiums-Sponsors RA-MICRO sowie die Juristenball-Bar des Hauptsponsors anwalt.de. Ballfriseur und weitere attraktive Angebote runden das Rahmenprogramm ab.

Veranstalter des Balls ist der Verein „Nürnberger Juristenball e.V“, in welchem sich viele namhafte Juristen der Region zusammengefunden haben. Ballkarten können ab sofort unter www.juristenball-nuernberg.de online bestellt werden.