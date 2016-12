Die Zukunft im Fokus: ISCUE begeht 10-jähriges Firmenjubiläum

2016 begeht das Nürnberger Embedded Software-Unternehmen ISCUE unter dem Motto „Dinge bewegen. Zukunft sein.“ sein 10-jähriges Firmenjubiläum. Das auf kundenspezifische Software-Entwicklung für die Bereiche Automotive, Medizin und Industrie spezialisierte Unternehmen wurde 2006 in Nürnberg gegründet.

Mit Vorträgen zum Thema Digitalisierung und deren Auswirkungen auf Geschäftsmodelle, Personalarbeit und Organisationen, Einblicken in die eigene Projektarbeit und der Präsentation von Kunden-Entwicklungsprojekte wurde den geladenen Gästen anlässlich einer Veranstaltung am 10. November ein spannendes Programm geboten. So gab es die Möglichkeit elektrisch angetriebene Skateboards von Mellow Boards zu testen oder einen Blick in das „Spiegelersatzsystem für Nutzfahrzeuge“ von Mekra Lang zu werfen. Unter dem Titel „Die Zukunft der Vergangenheit“ bereicherte eine Ausstellung mit Exponaten des Sammlers Wilfried Appelt die Veranstaltung. Das Grußwort sprach Wirtschaftsreferent, Dr. Michael Fraas. Am Abend wurde gemeinsam mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern gefeiert.