IHK-GründerCheck in Fürth: Wichtige Tipps aus der Praxis für einen erfolgreichen Unternehmensstart

Ein eigenes Unternehmen aufzubauen, Ideen und Ziele, die man selbst entwickelt hat zu verwirklichen, ist ein Wunsch, den sich in Deutschland immer noch zu wenige Personen erfüllen. Mehr Mut zur beruflichen Selbständigkeit ist entscheidend für ein rohstoffarmes Land wie die Bundesrepublik Deutschland.

Ein Unternehmen zu gründen ist eine große Herausforderung und bedarf einer intensiven Vorbereitung. Falsche Entscheidungen können teuer werden oder gar zum Ende der Selbstständigkeit führen. In Zusammenarbeit mit der Gründerinitiative Fürth (GriF) bietet die IHK-Geschäftsstelle Fürth am Donnerstag, 27. April 2017, 09:00 - 17:00 Uhr, im Wirtschaftsrathaus der Stadt Fürth, den „GründerCheck“ an. Ziel der Veranstaltung ist es, die wichtigsten „Regeln“ für den Schritt in die Selbstständigkeit zu vermitteln. Sie richtet sich an Interessenten mit konkreten Plänen für eine berufliche Selbstständigkeit. Diese erhalten in kompakter Form praktische Entscheidungshilfen, um für diesen Schritt die Chancen und Risiken besser einzuschätzen.