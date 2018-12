Juristenball 2019: Der Countdown läuft

Nach dem großen Erfolg der ersten beiden Nürnberger Juristenbälle wird dieses besondere gesellschaftliche Ereignis in der Metropolregion auch im Jahr 2019, am Samstag, den 25. Mai 2019, wiederum im außergewöhnlichen Ambiente des Graf von Faber-Castell'schen Schloss in Stein, stattfinden.

Der Kartenverkauf für den Ball startet am 01. Dezember 2018, sodass Ballkarten auch als besonderes Geschenk unter den Weihnachtsbaum gelegt werden können.

Auch 2019 erwartet die Besucher des Nürnberger Juristenballs neben dem besonderen Ambiente ein Programm für jeden Geschmack:

Zum Tanz bitten das Max Barnabas & Revueorchester, das Tanzorchester Flamingo, DJ Marc Wirtz von Radio Gong 97.1, Si Señor und Los Cucarachas. Tanz- und Musikeinlagen der Nostalphoniker, von Tatjana Dörfler & Constanze Schneider sowie von Noah Amann & Partnerin runden das Programm ab. Bars und Lounges laden zum Verweilen und zur Kontaktpflege ein.

Die Karten zum Preis zwischen 140 € bis 30 € können auf der Homepage des Veranstalters - www.juristenball-nuernberg.de - von allen Ballbegeisterten, nicht nur von Juristen, bestellt werden.