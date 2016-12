Keine Verletzten: Koffer brennt nahe Erstaufnahmestelle in Zirndorf

Eine Streife konnte den brennenden Koffer schnell ablöschen. Er lag etwa 300 Meter vom Haupteingang der Einrichtung entfernt. Danach untersuchten ihn zunächst Fachleute der Kriminalpolizei Fürth und anschließend Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes.

Hinweise, dass in dem Koffer ein Sprengsatz gezündet wurde, gibt es nicht. «Möglicherweise kommt eine in dem Koffer gelagerte Spraydose für die Explosion in Frage», hieß es in einem ersten Bericht.

Die Polizei sucht nun die Besitzer des Koffers und bat mögliche Zeugen um Hilfe. Es soll sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann und eine sehr schlanke etwa 25-jährige Frau handeln. Beide hätten Koffer dabei gehabt - einen schwarzer Koffer mit einer weißen Tüte und einen roten Hartschalenkoffer mit dunkelgrauer Umrandung oder Reißverschluss. Direkt neben der Erstaufnahmeeinrichtung ist die Polizeiinspektion untergebracht.