KKV-Preis „Der Ehrbare Kaufmann“ für Christine Bruchmann – Sozialverband wählt neuen Vorstand

Als „Ehrbare Kauffrau" wurde die Nürnberger Unternehmerin Christine Bruchmann ausgezeichnet. Bruchmann lebe vor, wie auch in den Bereichen Leiharbeit, Sicherheitsdienste und Reinigung mit Mitarbeitern, Kunden und der Gesellschaft als Ganzes verantwortlich umgegangen werden könne, hieß es zur Begründung. Der Ehrenpreis wird alle zwei Jahre vergeben und soll ein Zeichen gegen die Jagd nach schnellen Gewinnen und für mehr Nachhaltigkeit setzen.

Beim Abschlussgottesdienst am Sonntag rief der Münchner Kardinal Reinhard Marx die KKV-Mitglieder auf, sich in die Gestaltung der Welt einzumischen. In seiner Predigt im Münchner Dom wies er die Empörung zurück, die der Kirche bisweilen entgegenschlage, sobald sie sich politisch äußere. „Wie könnten wir auf die Idee kommen, dass das Heil der Welt nichts zu tun hat mit der Gestaltung der Welt." Es gehe nicht darum Politik zu ersetzen, aber im Blick auf das Evangelium zu verbessern, so der Kardinal.

Der Präsident des Deutschen Sparkassenverbands, Georg Fahrenschon, hob in seiner anschließenden Festrede die besonderen Fähigkeiten des Mittelstandes in Deutschland hervor. In der Diskussion um Digitalisierung und Globalisierung seien vor allem die Stimmen der kleinen Einheiten gefragt. Ihre Stärke sei nicht zuletzt die regionale Beheimatung, ein Thema auch für den KKV.