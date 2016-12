Kooperation zwischen FOM Hochschule und Kanzlei THORWART unterzeichnet

Mit einem offiziellen Kooperationsvertrag festigt die FOM Hochschule in Nürnberg ihre erfolgreiche Partnerschaft mit der Kanzlei THORWART sowie der THORWART-JESKA-STIFTUNG. Neu ist, dass künftig auch Stiftungs-Stipendien an FOM Studierende vergeben werden sollen.

Die Kanzlei THORWART mit aktuell rund 75 Mitarbeitenden an acht Standorten blickt in Nürnberg auf eine über 100-jährige Tradition zurück. Besonders ihre Expertise in den Bereichen Arbeits- und Gesellschaftsrecht ist für die FOM Hochschule interessant: Gemeinsam führen beide Partner die Veranstaltungsreihen „Mittelstandsforum Unternehmensrecht“ und „Arbeitsrechtliches Frühstück“ durch. Auch die gemeinsame Vergabe des Wissenschaftspreises für Gesellschaftsrecht und das Engagement seitens Prof. Dr. Rolf Otto Seeling aus der Kanzlei THORWART im Kuratorium der FOM in Nürnberg zeigen, dass die Partnerschaft funktioniert. „Den gewinnbringenden Austausch schätzen beiden Seiten sehr“, sagt Denis Sandra Bast, Geschäftsleiterin der FOM in Nürnberg. „Die Kanzlei THORWART wurde vom JUVE-Verlag bereits als Kanzlei des Jahres ausgezeichnet, was die hohe Qualität ihrer

Arbeit bestätigt. Von diesem Know-how profitieren auch unsere Studierenden.“ An der FOM in Nürnberg lehrt neben Professor Seeling auch Rechtsanwalt Prof. Dr. HansPeter Braune hautberuflich. Zudem sind die Rechtsanwälte Alexander Frey, Daniela Gunreben, Danny Hinkelthein und Christiane Eifler in die Lehre bzw. die Veranstaltungen der FOM mit eingebunden. Denis Sandra Bast: „Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit einem Kooperationsvertrag offiziell zu machen und durch neue Projekte zu intensivieren.“ Neben den bereits bestehenden Aktivitäten sieht der Vertrag in Zukunft auch Stipendien für Studierende der FOM durch die THORWART-JESKA-STIFTUNG vor. „Mit der Verleihung des Wissenschaftspreises für Gesellschaftsrecht würdigt die Stiftung schon jetzt herausragende Leistungen im Rahmen einer Abschlussarbeit“, so Bast. „Im nächsten Schritt werden wir gemeinsam mit der Stiftung die Ausgestaltung und Vergabe von Stipendien für FOM Studierende festlegen.“