„Leuchtturmprojekt“ der Diakonie Neuendettelsau besteht seit zehn Jahren

Zahl Demenz kranker Menschen steigt ständig

Als der Plan für die Errichtung des Nürnberger Zentrums entstand, waren die Herausforderungen, die auf die Gesellschaft im Zusammenhang mit der rasant steigenden Zahl von dementen Erkrankungen zukommen, noch nicht vorhersehbar. Heute leben in Deutschland etwa 1,5 Millionen Demenz erkrankte Menschen, zwei Drittel davon sind von der Alzheimer' schen Krankheit betroffen. Jedes Jahr kommen mehr als 300.000 neue Patienten hinzu. In Bayern leben gegenwärtig 220.000 demente Patienten – Tendenz steigend. In Mittelfranken sind rund 28.000 Menschen an Demenz erkrankt; in Nürnberg sind es rund 4.200. Auf die zunehmende Zahl demenzkranker Menschen hat die die bayerische Staatsregierung reagiert und 2013 die „Demenzstrategie Bayern“ vorgelegt. Leitziele sind der Bewusstseinswandel in der Gesellschaft im Umgang mit dem Thema Demenz und die Bewahrung der Selbstbestimmung und Würde der Betroffenen in allen Phasen der Erkrankung

Diakonie Neuendettelsau geht neue Wege in der Betreuung und Pflege

Auch die Diakonie Neuendettelsau hat frühzeitig auf diese Entwicklung reagiert. Mit dem Ziel, die Situation demenziell erkrankter Menschen und ihrer Familien zu verbessern, wurde vor zehn Jahren hier in Nürnberg neue Wege in der Begleitung, Betreuung und Pflege gesucht. Der Aufbau des Hauses, seine Architektur, die Gliederung in kleine, überschaubare Wohngruppen will den Menschen Halt und Geborgenheit vermitteln. „Hierin drückt sich das Menschenbild aus, dem wir uns verpflichtet wissen: der Mensch ist Ebenbild Gottes, auch da, wo er eingeschränkt in seinen Fähigkeiten und seiner Wahrnehmung ist“, sagte Rektor Dr. Hartmann. Weil das am besten in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Trägern erfolgen kann, setzt die Diakonie Neuendettelsau auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Partnern, die ihre fachliche Kompetenz und Erfahrung einbringen. Auch das Kompetenzzentrum ist mit anderen Einrichtungen und Angeboten vernetzt.