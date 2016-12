Poloworld Trophy Summer Cup vom 15. – 17. Juli 2016 in Eggolsheim-Bammersdorf

Vom 15. bis 17. Juli 2016 können Sie die Faszination des Polo-Sports beim Polo World Trophy Summer Cup 2016 in Bammersdorf bei Eggolsheim zum Greifen nah miterleben und verfolgen, wie Pferde und Spieler im Wettstreit mit akrobatischen Aktionen und besonderer Schnelligkeit um die begehrte Trophäe kämpfen. Und zwischen den einzelnen Chukkers (Spielzeiten) können die Zuschauer der Veranstaltung, vor allem die Damen, wie im Film Pretty Woman, beim traditionellen „Tritt-In“ den Rasen platt treten und dabei ihr schönstes Sommerkleid und den auffallendsten Hut präsentieren. Mit vielen zusätzlichen Attraktionen wie z. B. einer Oldtimershow, Bademodenpräsentation, Golfspielen, Torwandschießen, einer Benefiz-Tombola und einem Spieleparadies für die kleinen Gäste mit Ponyreiten, Hüpfburg und Kindermalen wird man an diesem Wochenende die Besucher begeistern. Mit Kaffee und feinen Kuchen, internationalen Spezialitäten und guten Weinen, fränkischen Schmankerln, Champagner- und Cocktailbar, Eisspezialitäten und weiteren kulinarischen Streifzügen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Das Live-Jazzfrühstück am Sonntag mit Oldtimer-Treffen ist ein weiterer Höhepunkt. Und natürlich denken wir auch an die Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, mit einer Benefiztombola mit sehr wertigen Preisen. Ein weiteres Highlight ist am Samstagabend die legendäre Polo-Players-Night im Zelt. Und wer möchte, kann sich auch am Buffet bedienen. (Preis: 38,-- Euro ohne Getränke). Aber nur wer möchte, das steht jedem einzelnen Besucher frei. Der Eintritt ist an allen Tagen frei, nach dem Motto: Polo zum Anfassen – feel the spirit. Die Turnierleitung, Herr Neubauer, steht Ihnen unter 0172 412 12 13 jederzeit für Fragen zur Verfügung. Jeder Gast ist herzlich willkommen. Vielen Dank.

www.poloworld-trophy.com, www.poloclub-schloss-jaegersburg.com, Poloclub Schloss Jägersburg e.V., Kirschäckerstr. 7, 91330 Eggolsheim-Bammersdorf