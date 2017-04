Sparda-Bank Presselunch: Dirk Steffens über den globalen Klimawandel

Die Sparda-Bank Nürnberg eG setzt sich als nachhaltige Genossenschaftsbank bereits seit vielen Jahren für den Klima- und Umweltschutz in Nordbayern ein. So werden aktuell im Rahmen des zweiten SpardaKinder-Klima-Gipfels rund 250 Kinder aus Nürnberger Einrichtungen zu Klimaforschern und Klimadetektiven ausgebildet. Durch die Mal-Aktion „Ein Bild – ein Baum“ konnte die Sparda-Bank im vergangenen Jahr mehr als 2.000 Bäume in Nordbayern pflanzen. Zudem ist das Finanzinstitut seit 2016 Partner des Projekts „Streuobstwiese“ der Stadt Nürnberg und hat auf dem Dach der Unternehmenszentrale vier Bienenvölker angesiedelt, um die ökologische Vielfalt in Nürnberg zu fördern. Stefan Schindler, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Nürnberg, appelliert an die Gesellschaft: „Umweltschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die auch eine lokale Bedeutung hat. Das Schöne daran ist, dass wir alle zusammen mit vielen kleinen Schritten eine Menge für das Klima erreichen können.“