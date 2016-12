Ulla Konold: „EIS. Grönland. Märchen. Mythen. Expeditionen“

Am 13. Oktober um 20.00 Uhr lädt das Dehnberger Hof Theater zu einem Reisebericht der besonderen Art mit Dia-Show. EIS. Grönland. Märchen. Mythen. Expeditionen. Die Geschichtenerzählerin Ulla Konold präsentiert einen Abend mit Bildern und Geschichten einer faszinierenden Natur und Kultur. Lassen Sie sich mitnehmen in die Welt der schwimmenden Eisberge. Ins Inlandeis. In den Zauber der Polarnacht. Lauschen Sie Märchen und Mythen der Inuit und folgen Sie wagemutigen Männern ins Ewige Eis. Aber Vorsicht: Besuch auf eigene Verantwortung- Grönland macht süchtig.