Ulla Konold – Märchen und mehr Bevorstehende Termine im März 2018

Grönland - Bilder und Geschichten einer faszinierenden Natur und Kultur am 09.03.2018 um 19:30 Uhr



Trunken von Licht, Farben und Eis, ist die Geschichtenerzählerin Ulla Konold von Ihren Reisen nach Grönland zurückgekehrt und hat einen

Reisebericht der besonderen Art mit Dia Show und Klangbaum zusammengestellt. Lassen Sie sich einladen in die Welt der schwimmenden Eisberge. Ins Inlandeis. In den Zauber der Polarnacht. In die Diskobucht. Erleben Sie in einer Ein-Frau-Performanz eines der letzten Abendteuer der Menschheit: Die Überquerung des Inland-Eises. Begleiten Sie Ulla Konold auf ihren Reisen in die Welt des Ewigen Eises. In Kultur und Gemeinschaft der Inuit.

Aber Vorsicht: Besuch nur auf eigene Verantwortung - Grönland macht süchtig!

Eintritt: Kat. III

Ort:

PZ-KulturRaum

Nürnberger Straße 19

91207 Lauf a.d. Pegnitz

Tel.: 09123 / 175 150